Sono bastate poche ore perché si riuscissero a identificare i presunti responsabili della rapina commessa nei confronti di un rider a Napoli, a calata Capodichino. Il video in cui si vede un gruppo di ragazzi aggredire il motociclista per portargli via lo scooter ha indignato il popolo del web e l’intera città.

Chi sono i ragazzi che hanno aggredito il rider a Napoli

Alcune persone sono state fermate e condotte perche’ sospettate di essere gli autori della rapina. Tra i ragazzi ci sarebbero anche dei minori. Gli agenti della Questura, inoltre, hanno anche recuperato il motorino rapinato, che si trovava vicino all’abitazione di uno dei sospettati. I giovani sono in attesa di essere ascoltati.

Non è stata resa nota l’identità dei ragazzi fermati, ma il fatto che ci siano anche dei minorenni accende ancora di più l’attenzione sulla gravità di quest’episodio criminale. Intanto il rider, Gianni Lanciano 50 anni, ha voluto ringraziare le tante persone che gli hanno dimostrato solidarietà in questo momento. Non appena il video è diventato virale, è partita una raccolta fondi per acquistare un nuovo motorino al rider e sono stati raccolti più di 11mila euro.