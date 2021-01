0 Facebook Picchiato e rapinato, grande solidarietà a Napoli: raccolti 10mila euro per il rider aggredito Raccolta fondi per il rider aggredito. Sulle piattaforme digitali già a partire da ieri sera è stata avviata una raccolta fondi per la vittima Cronaca 4 Gennaio 2021 09:33 Di redazione 2'

Ha scatenato forti reazioni il video che da ieri sera impazza sui social e sulle app di messaggistica. La scena di un uomo picchiato e rapinato ha indignato gli utenti. La vittima, un 50enne padre di famiglia, è un rider.

Si trovava a bordo del suo scooter, erano circa le 20.30. Siamo a Napoli in via calata Capodichino. L’uomo è stato prima accerchiato da sei giovani e poi aggredito. Il filmato girato con il cellulare ha scatenato la solidarietà dei napoletani e delle istituzioni.

Raccolta fondi per il rider aggredito

Fino a stamattina, e quindi in poche ore, attraverso il web sono stati raccolti già 11mila euro. Non sono mancate le polemiche. In tanti hanno ironizzato affermando che questi soldi potrebbero avere un altro scopo. Altri, scettici sul chi ha organizzato la raccolta, hanno ironizzato: “Magari è stata avviata dagli autori del furto“.

Il ringraziamento di Gianni – “Napoli è grande”

“Ringrazio tutti per la solidarieta’ che mi e’ stata espressa: c’e’ tanta gente di buon cuore. Ma io vorrei solo un lavoro stabile, pagare le tasse come ho sempre fatto e vivere tranquillamente. Mi sono commosso, io ringrazio tutti coloro che mi sono vicini. Io non vorrei approfittare della bonta’ dei cittadini napoletani. Fino al 2015 ho fatto il macellaio in un grande supermercato poi ci sono stati degli esuberi e da allora faccio qualcosa per portare avanti la famiglia“.