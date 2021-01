0 Facebook Dpcm, stretta nazionale fino al 15 gennaio: coprifuoco, spostamenti e ospiti a casa Cronaca 3 Gennaio 2021 19:34 Di redazione 2'

Il governo si dirige verso una nuova stretta. Durante il confronto tra i vertici di governo e i membri del Cts, si sono valutate misure molto più restrittive di quanto gli italiani sperassero. Nel weekend del 9 e 10 gennaio in tutta Italia saranno in vigore le misure previste per la zona arancione. Dal 7 gennaio e fino al 15, data di scadenza dell’ultimo Dpcm, viene consentito lo spostamento tra le Regioni solo per ragioni di necessità. E’ questa l’ipotesi emersa. Per quanto riguarda la scuola, il premier Conte preme affinché la didattica in presenza al 50% nelle scuole riparta dal 7.

Il governo pensa di confermare il limite sugli ospiti che possono essere invitati nelle abitazioni. Divieto di ospitare a casa più di due parenti o amici, minori di 14 anni esclusi. La misura, già prevista nel decreto natalizio in scadenza il 6 gennaio, sarebbe così prorogata fino al 15 del mese.

Il calendario ipotizzato dal governo

Il 7 e 8 gennaio l’Italia è in fascia gialla, 9 e 10 in fascia arancione con possibile coprifuoco anticipato alle 20. Dall’11 al 15 gennaio scattano le restrizioni previste a seconda delle fasce di colore che saranno attribuite dopo il monitoraggio dell’8 gennaio. Dal 15 ci sarà invece il nuovo Dpcm.

Per stabilire di quale colore saranno le singole Regioni il governo si baserà sui dati della cabina di regia del monitoraggio dei dati di contagio e all’indice Rt.