0 Facebook Gf Vip, spunta un video hot di Giulia Salemi: Il padre di Pretelli mette like Spettacolo 3 Gennaio 2021 19:50 Di redazione 1'

Continua a far parlare di sé Giulia Salemi, che dopo la sua travagliata storia d’amore con l’ex tronista Francesco Monte, è alle prese con un nuovo flirt, sempre all’interno della casa del Gf Vip, Con Pierpaolo Pretelli.

Gf Vip, spunta un video hot di Giulia Salemi: Il padre di Pretelli mette like

Salvo Veneziano ex gieffino ha condiviso sul suo profilo Instagram un filmato tratto da Panorama. Il video risale alla partecipazione della Salemi al Super Shore, famoso reality spagnolo, nel 2016.

Nelle immagini, Giulia Salemi trascorre una notte di passione con un altro concorrente. A corredo del video Salvo Veneziano commenta così: “Non sapevo che Giulia Salemi fosse pure famosa in Spagna…”. Non è tutto. Il padre di Pierpaolo Pretelli mette like al post. Immediati i commenti di sdegno da parte dei fan sui social: “Stai dando della poco di buono a Giulia. E il padre di Pretelli che mette like è vergognoso“, scrivono tanti utenti. E ancora: “Vergognoso incitare l’odio verso una 27enne che non sta facendo nulla di sbagliato“.