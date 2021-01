0 Facebook Covid, vertice di Conte con la maggioranza per le nuove misure restrittive Cronaca 3 Gennaio 2021 13:30 Di redazione 2'

La riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza prevista oggi è appena iniziata, per un confronto sull’emergenza Covid. Dovrebbe essere presente anche il ministro Francesco Boccia, per gli affari regionali.

Con il nuovo anno si ragiona su un nuovo Dpcm. Il 6 gennaio scadrà l’ultimo decreto del presidente del Consiglio con le restrizioni anti-Covid adottate nel periodo delle festività natalizie. Per qualche giorno l’Italia continuerà ad essere di colore rosso, ma da giovedì 7 gennaio il governo dovrà decidere cosa succederà nel Paese.

Di certo c’è che resterà il sistema delle fasce colorate a seconda dei diversi indici di contagio nei vari territori, ma sulle misure ancora non c’è niente di sicuro e per questo motivo il premier Giuseppe Conte ha convocato per questa mattina i capi delegazione dei partiti di maggioranza. Alla riunione, tutt’ora in corsa, partecipano dunque gli esponenti di Pd, Italia viva, M5S e Leu e durante il vertice a Palazzo Chigi si ragionerà su come proseguire nella lotta alla pandemia e con quali restrizioni.

IPOTESI NUOVE REGOLE

Una nuova stretta è allo studio del governo. Sarà decisa nelle prossime ore e appare inevitabile, perché in Italia la curva cresce e secondo i calcoli dei tecnici continuerà a crescere almeno per un’altra settimana.

Le ipotesi sul tavolo, al momento, sono due. Primo: nuovi criteri per l’Rt che permettano di decretare con numeri anche meno emergenziali zone arancioni e rosse regionali. Secondo: si pensa a zone rosse nei fine settimana sull’intero territorio italiano. Significa chiudere bar, ristoranti, negozi, centri commerciali, oltre a vietare i movimenti non essenziali. Per gli altri giorni, si pensa comunque a ulteriori limitazioni alla circolazione intercomunale e interregionale.