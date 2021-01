0 Facebook Dramma nel Casertano, operaio dell’Enel muore folgorato: aveva 56 anni Cronaca 2 Gennaio 2021 17:03 Di redazione 2'

Dramma nel Casertano, operaio dell’Enel muore folgorato. Si tratta della prima morte bianca dell’anno e si è verificata in Campania. Un operaio di 56 anni, C. A., originario di Piedimonte Matese,è deceduto, folgorato da una scarica elettrica, poco dopo le 12 di oggi.

L’uomo era impiegato per l’Enel e stava lavorando quando è avvenuto l’incidente. A nulla sono valsi gli sforzi dei soccorritori del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La tragedia è avvenuta in Via Baia, traversa di via Parata, a Pietramelara. La dinamica esatta è ancora al vaglio dei carabinieri della locale stazione giunti immediatamente sul posto.

Sulla tragedia potrebbe essere aperta un’indagine per accertare eventuali responsabilità o anche solo per verificare il rispetto delle norme relative alla sicurezza sul lavoro.

IL COMUNICATO DI UGL CASERTA

“La notizia dell’incidente mortale occorso questo pomeriggio ad un tecnico dell’Enel riapre tragicamente il nuovo anno lavorativo e ci obbliga ad una profonda riflessione sui protocolli di sicurezza”. È quanto ha dichiarato il Segretario Territoriale della Ugl Caserta Ferdinando Palumbo pochi minuti dopo aver appreso dell’incidente. “E’ questa l’ennesima inaccettabile tragedia che strappa un cinquantaquattrenne ai suoi cari e che ci restituisce profonda tristezza, alla famiglia della vittima vanno le più sentite condoglianze da parte della nostra organizzazione”.