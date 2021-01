0 Facebook Bollettino Coronavirus in Campania, 392 nuovi contagi News 2 Gennaio 2021 17:07 Di Verdiana Perrotta 1'

Sono 392 i nuovi casi di coronavirus registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 3.209 tamponi processati: il totale dei contagi da inizio pandemia sale a 191.799. È quanto emerge dal bollettino della Regione Campania.

Bollettino Coronavirus in Campania, 392 nuovi contagi

Dei nuovi casi odierni gli asintomatici sono 344, i sintomatici 48: il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 2.059.031. Sono invece 29 i decessi di cui 6 deceduti nelle ultime 48 ore e 23 deceduti in precedenza ma registrati ieri: il totale delle vittime Covid sale a 2.893. I guariti sono invece 676 per un totale di 110.891. Sono infine 99 i ricoveri in terapia intensiva su 656 disponibili: 1.355 i ricoverati con sintomi su 3.160 posti letto Covid e offerta privata a disposizione.

IL POST DI DE LUCA