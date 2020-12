0 Facebook Napoli, Prendono a calci la statua di Jago al Plebiscito: uno di loro si pente e chiede scusa Napoli Città 30 Dicembre 2020 12:51 Di redazione 2'

Hanno fatto il giro dei social alcuni video pubblicati su TikTok che mostrano ragazzini che si divertono a prendere a calci l’installazione di Jago. L’opera, dal il titolo “Look down”, raffigura un bambino in posizione fetale ed è diventata un simbolo in questo difficile momento di pandemia.

Fortunatamente l’istallazione non ha subito danni ma sono esplose le polemiche in merito all’atteggiamento dei ragazzini e i militari del commando provinciale di Napoli hanno immediatamente cominciato le indagini per identificare i responsabili.

Uno dei minorenni protagonisti dell’episodio vandalico ha deciso di assumersi le sue responsabilità e di chiedere scusa. Gianni Simioli, che insieme a Francesco Emilio Borrelli aveva espresso disappunto e sconcerto per quanto avvenuto ha raccontato sulla sua pagina Facebook: “Il ragazzo sembra essere sinceramente pentito del gesto compiuto e sarà ospitato da Jago in persona nel suo laboratorio. Il giovane avrà così modo di capire il lavoro, il sudore ed il patimento che vi sono dietro la realizzazione di un’opera e siamo sicuri che verrà rapito dal fascino dell’arte. D’ora in poi ne avrà rispetto e lo pretenderà dagli altri.Ecco come cambiano le cose quando si affrontano le problematiche”.

IL POST DI GIANNI SIMIOLI