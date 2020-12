0 Facebook Napoli, ragazzini prendono a calci la statua di Jago a piazza Plebiscito VIDEO Cronaca 27 Dicembre 2020 19:03 Di redazione 1'

Vergogna a Napoli dove un gruppo di ragazzini ha preso a caldi la statua di Jago in piazza del Plebiscito.

“Stanno facendo il giro dei social alcuni video pubblicati da ragazzini che si divertono a prendere a calci l’installazione di Jago, ‘look down’ in piazza del Plebiscito. Ci hanno segnalato questi filmati nei quali si vedono questi ragazzini farlo senza la cognizione del valore dell’opera, senza rispetto, divertendosi. Scene vergognose, indegne, che condanniamo senza se e senza ma. Abbiamo deciso di inviare i filmati in nostro possesso, e di dominio pubblico, alle autorità per verificare se esistano o meno o presupposti per una denuncia penale. A nostro avviso chi si comporta in questo modo va punito duramente”.

Lo hanno dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde e Gianni Simioli, conduttore radiofonico.