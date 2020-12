0 Facebook ‘Un Posto al Sole’, protagonista della serie pronto a lasciare la soap: fan in ansia Un Posto al Sole 30 Dicembre 2020 17:48 Di redazione 1'

Un litigio potrebbe determinare l’addio, o più probabilmente l’arrivederci, di un personaggio di ‘Un Posto al Sole’. Lei è Maria Maurigi che nella famosa soap interpreta Alex, la fidanzata di Vittorio Del Bue (figlio di Guido).

Alex, come riportato da Business Insider, ha avuto una proposta di lavoro dalla Spagna. La giovane non sa se accettarla oppure no. Il dubbio è se lasciare o meno la mamma e la sorellina. Vittorio, invece, la pensa diversamente.

Il figlio di Guido (interpretato da Germano Bellavia) ha spinto la fidanzata ad accettare per cogliere un’occasione irripetibile. Ma Vittorio è distratto da altro e per questo Alex lo ha accusato di essere superficiale. COsa accadrà? Lo scopriremo solo seguendo ‘Un Posto al Sole’.