0 Facebook Belen Rodriguez sotto la doccia. lo scatto mostra un lato nuovo dell’argentina FOTO Spettacolo 30 Dicembre 2020 16:33 Di redazione 1'

Belen Rodriguez accende lo spirito dei suoi fan con uno scatto inedito. E’ a luci rosse il post su Instagram in cui si mostra senza veli, sotto la doccia. Una foto, vedo-non vedo, che sta portando i follower a immaginare la bellissima modella mentre si lava.

L’argentina sembra essere più in forma che mai, sarà anche e sicuramente merito della relazione che va a gonfie vele con il parrucchiere napoletano Antonio Spinalbese. La love story tra il 25enne e la Rodriguez è sempre al centro dei social: sono innumerevoli foto e video pubblicati insieme. L’uomo infatti, che di professione fa il parrucchiere, si sarebbe licenziato per stare insieme a lei.

Dopo un periodo in cui si è messo in aspettativa, avrebbe preso la decisione definitiva e radicale. Aria di cambiamento per entrambi, insomma, che stanno regolando le loro vite passate per un futuro insieme.