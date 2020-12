0 Facebook Bollettino Coronavirus in Campania, 930 nuovi positivi nelle ultime 24 ore News 30 Dicembre 2020 16:34 Di redazione 1'

Sono 930 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 11.985 tamponi. Dei 930 nuovi positivi, 73 sono sintomatici e 857 sono asintomatici. Il totale dei casi di Covid-19 registrati in Campania dall’inizio della pandemia è 188.119, mentre sono 2.016.361 i tamponi complessivamente processati.

Sono 47 i decessi inseriti nel bollettino odierno dell’Unità di crisi della Regione Campania, 9 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 38 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Il totale dei morti in Campania dall’inizio della pandemia da Covid-19 sale a 2.812. Sono 1.763 i nuovi guariti: il totale dei guariti in Campania è 107.696. In Campania sono 102 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 1.357 i pazienti Covid ricoverati in degenza.

