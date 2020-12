0 Facebook Scava un tunnel per vedere l’amante durante la pandemia: il marito scopre tutto News 30 Dicembre 2020 16:25 Di redazione 1'

Per vedere l’amante è disposto a tutto e così decide di costruire un tunnel, un galleria comunicante con l’abitazione della donna con la quale intrattiene la relazione clandestina.

L’artista è un muratore di Tijuana che ha scavato una galleria per vedere l’amante durante la pandemia. E’ accaduto in Messico, nella regione di Baja California, e la storia sta venendo alla luce grazie ai media locali. Alberto, questo il nome dell’amante, avrebbe ideato lo stratagemma per due motivi: aggirare le restrizioni legate al Covid, e nascondere la relazione al marito della donna.

Un’idea davvero bizzarra che però è servita a ben poco perché il misfatto è venuto a galla.