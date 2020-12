0 Facebook Chi è il fidanzato di Barbara D’Urso, la conduttrice presenta il “suo compagno” Spettacolo 29 Dicembre 2020 16:44 Di redazione 1'

E’ bastato poco perché il gossip su un presunto fidanzato di Barbara D’Urso facesse il giro di tutti i vari tabloid. Ad accendere la ‘miccia’ era stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che parlando della conduttrice napoletana aveva detto: “Ho un solo cruccio con lei: non riesco a beccarla con il suo amore segreto. Sono certo che c’è, ma sfugge”.

Barbara D’Urso presenta “il suo fidanzato”

Parole che chiaramente avevano lasciato pensare che la conduttrice avesse un fidanzato segreto. Un’ipotesi che non sarebbe così improbabile, da tempo la D’Urso non uscirebbe allo scoperto con un fidanzato. Tante le voci su una sua presunta relazione, ma non c’è mai stata alcuna conferma. Questa volta Barbarella non si è lasciata sfuggire la provocazione e attraverso i social, dopo le parole di Alessi, ha voluto presentare il “suo compagno”.

Attraverso una storia su Instagram ha mostrato quello che scherzosamente ha definito il suo fidanzato, un tapiro d’oro di Striscia la Notizia. All’immagine ha allegato il commento: “Il mio fidanzato…”. Il compagno segreto di cui ha parlato Alessi, dunque, per ora resterà tale.