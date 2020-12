0 Facebook Dramma a Carinaro, imprenditore trovato impiccato nella sua fabbrica di scarpe Cronaca 29 Dicembre 2020 17:09 Di redazione 1'

Dramma a Carinaro, dove questa mattina è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo all’interno di una fabbrica di scarpe nella zona industriale. La vittima, E.R, 59enne di Aversa, era titolare della ditta nel quale è avvenuto il macabro ritrovamento.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che per l’uomo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo le prime indagini si tratterebbe di un gesto volontario dovuto all difficile situazione economica determinata dalla pandemia. L’uomo da tempo infatti lamentava grandi difficoltà.