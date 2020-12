0 Facebook Barbara D’Urso fidanzata, la rivelazione: “Ha un compagno segreto” Spettacolo 27 Dicembre 2020 15:51 Di redazione 1'

Barbara D’Urso avrebbe trovato l’amore. La conduttrice 63enne sarebbe fidanzata. A rivelarlo sono fonti vicinissime alla conduttrice Mediaset.

La donna starebbe facendo di tutto per tenere segreta l’identità del partner tanto che ll’amico e collega Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, del nuovo amore della D’Urso non conosce ancora nulla. “So che Barbara ha un fidanzato ma ho un solo cruccio con lei: non riesco a beccarla con il suo amore segreto. Sono certo che c’è, ma sfugge”, ha dichiarato il direttore.

Non è la prima volta, del resto, che qualche amico della D’Urso avrebbe giurato di averla vista accanto ad un nuovo amore. Al momento la conduttrice napoletana continua a dichiararsi felicemente single: “Gli unici amori della mia vita sono i miei figli”, continua a dichiarare.