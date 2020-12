0 Facebook Gigi D’Alessio e la gioia ritrovata: le feste senza Anna Tatangelo ma con l’amore Spettacolo 28 Dicembre 2020 12:52 Di redazione 2'

L’amore deve essere per forza riposta in un partner? Ma certo che no! Lo sa bene Gigi D’Alessio che ha passato le feste natalizie senza la partner, Anna Tatangelo, con la quale ha rotto definitivamente la scorsa estate. Tanto amore in compenso per il cantautore napoletano che posa felice e beato in uno scatto con i due figli: Ilaria, nata dal primo matrimonio, e Andrea, figlio di Gigi e della cantante di Sora.

Insomma il bambino ha passato le feste diviso tra la mamma e il papà, come ogni figlio di genitori che non stanno più insieme, ma la serenità e la gioia del Natale non sono certo mancati. Capita nella vita di non trovare corrispondenza nell’altra persona, di non riuscire a tenere unita la famiglia, ma ciò che conta è tenere sempre vivo l’amore per i figli. La vera luce in fondo a qualsiasi tunnel.

Gigi D’Alessio non ha mai smesso di dedicare parole ricche di sentimento ai suoi quattro figli (Claudio, Ilaria, Luca e Andrea) e loro hanno sempre ricambiato infatti Ilaria ha commentato così lo scatto: “Il posto più sicuro al mondo”, ovvero quello tra le braccia del suo papà.