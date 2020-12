0 Facebook Follia a Caserta, lite in famiglia la notte di Natale: padre spara al figlio Cronaca 28 Dicembre 2020 13:21 Di redazione 1'

Follia a Caserta dove una banale lite in famiglia, tra padre e figlio, è degenerata in una sparatoria. Il conflitto sarebbe partito da antichi dissapori, legati per lo più a motivi economici. Il fatto è accaduto proprio il giorno di Natale, venerdì 25 dicembre, nell’appartamento familiare in via Ruggiero, a Caserta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno bloccato la rissa e ricostruita la vicenda. O. P. 62 anni avrebbe litigato violentemente con il figlio di 39 anni, per questoni economiche e a un certo punto avrebbe preso la pistola, regolarmente detenuta, colpendo il figlio all’addome.

Immediato l’arrivo dei soccorsi che hanno accompagnato il 39enne all’ospedale di Caserta dove è stato ricoverato e medicato. Il proiettile è fuoriuscito dal fondoschiena senza ledere organi vitali. Il genitore è stato denunciato a piede libero.