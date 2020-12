0 Facebook Lutto a Napoli per la morte dell’avvocato Raffaele Capasso Cronaca 28 Dicembre 2020 12:26 Di redazione 1'

Lutto a Napoli per la morte improvvisa dell’avvocato Raffaele Capasso detto “l’avvocato del popolo”. Il professionista aveva 71 anni ed è deceduto in seguito ad alcune complicanze cardiache. L’uomo era molto conosciuto in città per la sua attività forense, che esercitava da oltre quarant’anni, insieme alla quale praticava anche la docenza di diritto privato all’Università di Salerno.

Un anno fa l’avvocato era diventato famoso in tutta Italia per aver avuto un colloquio in mutande dal terrazzo di casa sua, in via Nazario Sauro sul Lungomare di Napoli, con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In quella occasione Capasso chiese a Conte di approvare il disegno di legge 788 del 2018 sui crediti deteriorati, a firma del senatore Urso.

“Se avessi perso tempo nel vestirmi – raccontò all’epoca l’avvocato in pensione – avrei perso l’attimo e non sarei riuscito a parlargli di questa importante legge”. Quell’iniziativa fu poi ribattezzata a livello nazionale la “legge della mutanda”. I funerali avranno luogo nella giornata di oggi alle 12.30 a Napoli.