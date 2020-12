0 Facebook Babbo Natale fa visita e porta doni, è positivo al Covid: 121 contagiati e 18 morti News 27 Dicembre 2020 19:09 Di redazione 2'

Da un gesto dio altruismo di sviluppa un focolaio e la drammatica morte di 18 persone. La visita di Babbo Natale in una casa di riposo si è trasformata in un focolaio di Covid-19, con 121 persone contagiate e 18 anziani deceduti.

È successo in Belgio, nella cittadina di Mol dove i dirigenti della struttura volevano regalare un momento di felicità agli anziani ospiti e così avevano organizzato una festa di Natale, con l’arrivo di Babbo Natale. L’attore chiamato per impersonare Santa Claus non era stato controllato e pochi giorni dopo ha scoperto di essere positivo al Covid.

Dalle foto dell’evento publicate sui social, si vede anche come né Babbo Natale né gli ospiti indossassero la mascherina, cosa che ha favorito ulteriormente il contagio. Così, lo scorso 15 dicembre è arrivata la notizia dei primi 60 infetti, come riferisce il Daily Mail, si è poi verificato il dato più drammatico: quello dei 18 anziani ospiti morti. Un numero che potrebbe aumentare ulteriormente nelle prossime ore dal momento che ci sono altre persone ancora ricoverate in gravissime condizioni. Le autorità locali hanno intanto indagato i dirigenti della casa di riposo, che si sono detti sconvolti dall’accaduto.