0 Facebook Lutto per Gianni Sperti: il protagonista di Uomini e Donne distrutto dal dolore Spettacolo 27 Dicembre 2020 21:17 Di redazione 1'

Lutto nelle ultime ore per Gianni Sperti; si è spento in queste ore il padre del protagonista di Uomini e Donne. Lo ha annunciato il noto opinionista tramite un post pubblicato su Instagram. Uno sfondo nero con la scritta “Ciao Papà” è quanto il ballerino è riuscito a scrivere per condividere questo momento di forte dolore che lo ha colto in queste giornate festive.

Il rapporto tra Gianni Sperti e la sua famiglia è sempre stato particolarmente forte e il ballerino ne ha sempre parlato con grande orgoglio e immenso trasporto. In queste ultime ore, però, ha preferito abbandonarsi al silenzio afflitto da un dolore così penetrante.

Molto legato alla famiglia, ne era stato lontano per sette mesi a causa del Covid, oggi però la straziante notizia.