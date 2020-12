0 Facebook Tragico incidente a Napoli, schianto tra auto e scooter: morto un 48enne Cronaca 26 Dicembre 2020 11:34 Di redazione 1'

Tragico incidente stradale a Corso San Giovanni, nell’area orientale di Napoli, dove un motociclista di 48 anni, A.C., è morto. L’uomo, originario del quartiere San Giovanni a Teduccio, è stato vittima di un triplice incidente, che ha visto coinvolte anche altre due vetture.

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista è caduto dallo scooter 125 in seguito all’impatto con un primo veicolo. Successivamente è stato investito in pieno dalla vettura che proveniva dal senso opposto.

Sul posto sono giunte immediatamente le pattuglie della dei vigili urbani e l’ambulanza del 118. Purtroppo, per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Nonostante il trasporto d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.