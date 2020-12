0 Facebook Dono di Natale, mamma abbandona bimbo: giovane coppia lo adotta News 26 Dicembre 2020 10:13 Di redazione 2'

Una bellissima storia arriva dall’ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Una mamma ha partorito un bimbo ma ha deciso di non riconoscerlo. Il piccolo ha trovato subito l’amore di una famiglia, grazie ad una coppia che non poteva avere figli e che ha deciso di adottarlo.

La donna che ha portato a termine la gravidanza ha scelto spontaneamente e consapevolmente di non tenere il piccolo. La partoriente ha ricevuto anche un supporto psicologico al fine di valutare un eventuale ripensamento, ma alla fine in maniera serena e decisa ha confermato la sua volontà. Un’eventualità del resto prevista dalla legge per scongiurare gesti disperati come l’abbandono del neonato per strada o addirittura l’infanticidio.

Tutti aspetti che sono stati seguiti con la massima attenzione e prudenza da parte del personale medico del reparto in questione e dalla direzione sanitaria e dell’Asl nel pieno rispetto della privacy.

La direzione sanitaria si pertanto attivata per trovare una nuova casa al piccolo, trovando una giovane coppia desiderosa di avere un figlio.

Angelo Fieri, il direttore del Frangipane, ha dichiarato a Ottopagine tutta la sua commozione per l’esito felice della vicenda. “Il neonato ha ricevuto subito un’accoglienza amorevole. C’è stata una grande gara di solidarietà silenziosa, c’è chi ha donato piccoli indumenti, un cappellino, tanti gesti di affetto verso il bimbo e anche qualche lacrima al momento del distacco dal nido”.