Lutto a Napoli. E’ di questa mattina la triste notizia della scomparsa prematura del dottor Roberto Magrì, stimato Medico Chirurgo, specialista in Ortopedia e Traumatologia, in Terapia Fisica e Riabilitazione ed in Chirurgia Oncologica.

Non si conoscono ancora le cause del decesso, forse un arresto cardiaco. Il dottor Magrì era molto conosciuto per il suo lavoro. Medico stimato dai sui colleghi e benvoluto dai suoi pazienti. In tantissimi hanno voluto esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia.

“In questo momento sono affranto, “lacrime e piaga”. Il mio Maestro, un caro amico, un secondo padre. Ti porterò sempre con me ciao Roberto Magri.”, scrive Massimo.

“Oggi è venuto a mancare il Prof. Roberto Magri! Che la terra gli sia lieve!”, si legge sulla pagina Facebook dell’Istituto Monaldi Cotugno C.T.O. (AO dei Colli) e ancora, “Ci ha lasciati un grande professionista Un grande amico di tutti noi Riposa in pace Roberto Magri Ti ricorderemo nelle nostre preghiere”.