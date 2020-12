0 Facebook Dramma a Napoli, il Covid miete un’altra vittima: “Addio Maria” Cronaca 26 Dicembre 2020 09:41 Di redazione 2'

Il Covid miete un’altra vittima a Napoli e lo fa nel giorno di Natale. Un dolore straziante per la prematura scomparsa di Maria, molto conosciuta nella zona dei Quartieri Spagnoli, per il suo impegno nei confronti di tutti i bimbi della parrocchia di San Matteo.

La donna lascia il marito e i figlia. La notizia ha fatto il giro dei social e in tanti hanno voluto esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia.

“Ciao Maria. Il covid ti ha portato via nel giorno di Natale. Lasci un grande vuoto, non hai vinto la tua battaglia, avevi una grande forza ed hai speso gran parte della tua vita ad aiutare i bimbi del nostro quartiere nella parrocchia di San Matteo. I tuoi figli con tuo marito piangono la tua scomparsa, ma non sono soli in questo momento così duro! Tutti i quartieri spagnoli si stringono a te ed ai tuoi cari. Da parte mia avrò sempre un ricordo di te bonario e sincero, c’era sempre una parola buona da parte tua per tutti, mai una volta che ti abbia visto con una espressione sinistra…Ovunque tu sia riposa in pace”, scrive Salvatore.