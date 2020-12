0 Facebook Dramma Covid nel Napoletano: a Natale muoiono sorella, fratello e mamma Cronaca 24 Dicembre 2020 09:01 Di redazione 2'

Un dramma familiare alla vigilia di Natale ha sconvolto una famiglia di Massa Lubrense, in provincia di Napoli. Il Covid-19 ha uccido una donna, morta subito dopo il fratello e la mamma, tutti uccisi dal Coronavirus.

Lo ha comunicato il sindaco di Massa Lubrense. “Una notizia che mi ha sconvolto”, il commento del primo cittadino Lorenzo Balducelli, spiegando che la donna da tempo lottava contro il CoViD e che come la madre e il fratello ha finito col perdere la vita.”Un’intera famiglia colpita in modo durissimo dal virus in pochissimo tempo. Non ho parole per esprimere ai familiari la mia partecipazione a questo dolore”, ha spiegato il sindaco Balducelli, “Assicuro solo la mia vicinanza e, facendomi interprete dei sentimenti di tutti i cittadini di Massa Lubrense, esprimo il cordoglio e l’affetto dell’intera città in questo momento così difficile”.

L’ASL Napoli 3 Sud, competente per il territorio, ha fatto sapere che a Massa Lubrense si registrano 4 nuovi casi positivi al Coronavirus, ma anche 4 guariti. Sono invece 66 i tamponi risultati negativi nelle ultime ore. Restano dunque positivi ancora venti cittadini di Massa Lubrense. Lo ha comunicato il comune della penisola sorrentina stesso, spiegando che è stata soppressa la data odierna per lo screening di massa: “L’ ultima data disponibile per il mese di dicembre è fissata per il giorno 29 dicembre 2020”, spiega il comune. Per prenotarsi, basterà telefonare al numero 081 533 94 66, dalle 8.30 alle 12.30 dei giorni 28 e 29 dicembre.