0 Facebook Belen Rodriguez confessa in imbarazzo: “Capita di avere più di un fidanzato” Spettacolo 24 Dicembre 2020 08:49 Di redazione 1'

Belen Rodriguez è la regina del gossip e non poteva farsi scappare l’ennesimo record. L’argentina si è aggiudicata il Tapiro d’oro numero 29 dal 2008. E’ la più attapirata della storia di Striscia la Notizia; secondo Rosario Fiorello con 25 e medaglia di bronzo per Antonio Cassano con 15.

Valerio Staffelli ha consegnato alla showgirl il premio, trasformato per l’occasione in un’inedita versione natalizia, per l’instabilità sentimentale degli ultimi tempi e la lite con i paparazzi a Roma, culminata con l’intervento dei Carabinieri.

Staffelli ha raggiunto Belen che ha dichiarato: “C’è gente educata e gente molto maleducata. Comunque non ho chiamato i Carabinieri: stavano passando di lì. Io li ho fermati e poi il fotografo ha avuto un lunghissimo battibecco con loro“. E a proposito della sua situazione sentimentale Belen ha spiegato: “La vita è lunga. Succede che una persona abbia più di un fidanzato. Mia madre ha avuto un solo uomo in tutta la sua vita, ma non è il mio caso”.