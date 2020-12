0 Facebook Briatore su tutte le furie: “Con Elisabetta ho un contratto, mando fattura, hanno detto cavolate” Spettacolo 24 Dicembre 2020 09:07 Di redazione 2'

Flavio Briatore parla di nuovo del suo rapporto con Elisabetta Gregoraci facendo chiarimenti sul presunto contratto post matrimoniale tra i due ma il 70enne ha seccamente smentito in un’intervista concessa a Libero.

“Non esiste nessun contratto. Su me ed Elisabetta sono state scritte e dette tante cazz*** e cattiverie”, ha chiarito una volta per tutte. Briatore ha poi menzionato il reality show condotto da Alfonso Signorini: “Credo di essere stato uno dei concorrenti del Grande Fratello. Si è parlato più di me che di chi era in gara. Almeno loro sono stati pagati. Manderò una fattura per farmi pagare anche io“.

Flavio ha inoltre rimarcato che non c’è alcuna tensione con la sua ex moglie, dalla quale ha avuto dieci anni fa il figlio Nathan Falco. “Ora tra me e lei c’è un rapporto di affetto e dobbiamo solo lavorare insieme per il bene di nostro figlio. Sono contento che lei sia uscita dalla Casa del Gf e lo abbia fatto per passare le vacanze con Nathan, da grande mamma qual è“, ha detto, smentendo un eventuale ritorno di fiamma dopo la seconda proposta di matrimonio arrivata durante il lockdown primaverile.