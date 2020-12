0 Facebook Gianluca Vacchi mostra la figlioletta: “E’ nata con una malformazione, sarà operata” Spettacolo 24 Dicembre 2020 09:14 Di redazione 2'

Gianluca Vacchi mostra per la prima volta la figlia Blu Jerusalema facendo una rivelazione. La piccola è nata con una malformazione due mesi fa. Il milionario e la compagna, Sharon Fonseca, una modella venezuelana, hanno parlato solo ora del problema della piccola.

Su Instagram, Gianluca ha pubblicato una foto di famiglia apparsa sulla copertina del settimanale Hola! e alcuni scatti realizzati in casa. “Con tanto amore vogliamo condividere la storia della nascita della nostra Blu Jerusalema – ha scritto -. Siamo molto felici che finalmente possiate vederla”.

“Blu è nata con una palatoschisi – ha aggiunto Vacchi -. Immediatamente la nostra anima e il nostro cuore sono stati al fianco di nostra figlia, ma anche delle famiglie che hanno vissuto la stessa situazione, perché è una cosa che accade a 1 bambino su 700. Abbiamo la fortuna di avere una grande squadra medica per la nostra bambina che a tempo debito potrà procedere con l’intervento chirurgico e aiutarla così a vivere una vita del tutto normale”.

Vacchi ha spiegato di aver scelto di parlare del problema di sua figlia per poter aiutare le fondazioni che sostengono le famiglie di tanti piccoli pazienti affetti da palatoschisi. “Questa non è la situazione per molte famiglie – ha aggiunto -, ed è per questo motivo che abbiamo deciso di cogliere questa opportunità per diffondere consapevolezza e sostenere fondazioni come Operation Smile che si occupano di aiutare le famiglie in questa situazione”. Molti hanno commentato lo scatto, in particolare mamma Sharon Fonseca. “Sono la mia vita”, ha scritto sotto la foto.

La palatoschisi è una malattia congenita caratterizzata da una malformazione del palato molle e/o duro che presenta una “fessura” di una grandezza variabile. Spesso questo problema è associato a un’altra malformazione del viso, la labiopalatoschisi, conosciuta più comunemente con il nome di labbro leporino.