Napoli, anticipato il brindisi della Vigilia: folla di ragazzi che bevono in strada
23 Dicembre 2020

Ci sarebbe un’ordinanza regionale che vieta in Campania il consumo di alcolici, ma anche di cibo e succhi di frutta, a partire dalle 11 del mattino. Sarebbe consentito bere solo acqua, ma a Napoli il brindisi consuetudinario della Vigilia sembrerebbe essere stato anticipato al 23 dicembre. Una folla di ragazzini si è concentrata a partire dal tardo pomeriggio di questo martedì in strada. Da Chiaia al centro storico sono moltissime le persone in strada che consumano alcolici in barba alle disposizioni di Vincenzo De Luca.

Brindisi della Vigilia anticipato a Napoli

Un mega assembramento, come mostra la foto, si è creato davanti al Liceo Umberto, storica scuola nel centro cittadino. Tantissimi ragazzini con mascherina abbassata e drink in mano. C’è chi ha scelto di camuffare l’alcolico all’interno di una bottiglietta d’acqua in caso di controlli. Eppure ci sono numerosi presidi di forze dell’ordine non solo a Chiaia, ma nel resto della città. L’immagine, però, è quella di un brindisi anticipato. Nonostante i famigerati baretti di Chiaia siano tutti chiusi, fatta eccezione per alcuni che hanno scelto di restare aperti, i più giovani hanno trovato il modo di organizzarsi e aggirare le regole.

Da domani, 24 dicembre, anche la Campania, come il resto d’Italia sarà zona rossa, per cui saranno vietati gli spostamenti se non per comprovate necessità. Così c’è chi ha deciso di anticipare l’abitudine di salutare gli amici il giorno della Vigilia, riversandosi in strada e consumando, nonostante sia vietato, alcolici. Segnalazioni di scene simili a quelle viste a Chiaia arrivano però anche da altre zone della città, come il Centro Storico.