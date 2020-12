0 Facebook Dpcm Natale, oggi il giorno decisivo: Conte pronto a dare l’ok per ospitare parenti stretti Cronaca 18 Dicembre 2020 08:00 Di redazione 2'

Attesa la stretta anti-Covid di fine anno: stamani vertice tra Conte e i capi delegazione di maggioranza, poi tra Governo e Regioni e infine alle 18 ci sarà il Consiglio dei ministri.

Con chi sarà possibile stare a casa a Natale

Tante le questioni aperte e i nodi da sciogliere. C’è, però, una novità, l’apertura ai parenti stretti. Si tratterebbe di una deroga per “un massimo di due congiunti non conviventi” da poter andare a trovare fuori dai Comuni. Conte sarebbe disposto ad allargare la norma alla possibilità di invitare 2 persone, anche non conviventi, in casa. Non si sa se debbano essere parenti o meno, sicuramente non genitori anziani e persone con fragilità.

Mentre da un lato abbiamo il fronte più rigorista, capeggiato dal ministro Speranza, che spinge per norme più restrittive, dall’altro c’è chi vorrebbe aprire a qualche concessione trattandosi di un particolare periodo dell’anno. Continua a capeggiare l’idea di un lockdown a intermittenza, con la zona rossa dal 24 al 3, esclusi i giorni 28,29 e 30, che saranno gialli. Da scegliere se la Befana sarà un giorno normale o meno. Se l’impostazione dovrebbe essere questa, si è in attesa di comprendere come inserire le deroghe sopracitate. Deroghe che preoccuperebbero molto i più rigidi.