Chico Forti torna in Italia, la madre in lacrime: "Ce l'abbiamo fatta" 23 Dicembre 2020 22:08

“Sono emozionatissima, non riesco neanche a parlare. Faremo una bella festa appena possibile”. Queste le parole della madre di Chico Forti a Le Iene. “Sono qua ancora un po’ sotto choc”, ha aggiunto lo zio Gianni.

Parla la madre di Chico Forti

Il ritorno segue la firma dell’ordinanza da parte del governatore della Florida, Ron DeSantis, che accoglie l’istanza di Forti di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in Italia.

“Mi ha chiamato Luigi Di Maio in persona pochi minuti fa, per dirmi che il Governatore ha firmato il trasferimento. Se è una buona notizia? Altroché! Se il Governatore ha firmato vuol dire che il rientro è imminente. Ha detto che Chico lo sa, hanno parlato con lui credo ieri. Qualcosa abbiamo ottenuto, vero Giorgio? Abbiamo vinto, abbiamo vinto Giorgio! Sono molto emozionato! (piange, ndr.) Aspetta che mi riprendo un attimo! Finalmente ce l’abbiamo fatta. Finalmente abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, in questa lunga battaglia. Questo è stato il regalo di Natale. Sarà questione di giorni. Quanto aspettavo questo momento? Non lo so più neanche io. Ora – ha concluso – è finita anche la nostra prigionia.

Le parole di Luigi Di Maio

Il ritorno in patria di Chico Forti e’ “un bel regalo di Natale per la sua famiglia e per l’Italia”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, commentando in un profilo Facebook il futuro rimpatrio del cittadino italiano detenuto negli Stati Uniti dal 1994. Secondo Di Maio, questa notizia “fa ben sperare sul fatto che se si lavora con coordinamento, assiduita’ e determinazione si puo’ arrivare all’obiettivo”.