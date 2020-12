0 Facebook Elisabetta Gregoraci malinconica, dopo il GFVip: “Ci sta” Spettacolo 23 Dicembre 2020 14:59 Di redazione 1'

Elisabetta Gregoraci sarebbe un po’ malinconica. Non si conoscono i motivi di questo stato d’animo, ma il pensiero è balzato subito al Grande Fratello Vip e nello specifico a Pierpaolo Pretelli.

Come sta Elisabetta Gregoraci

E’ stata la show girl a rendere nota la sensazione di malinconia, condividendo un suo selfie in una storia su Instagram con il commento: “Notte così, un po’ malinconica…ma ci sta“. Subito si è pensato che potesse mancarle Pretelli. Un’altra ipotesi, invece, sarebbe che senta la mancanza proprio del Grande Fratello Vip. Di fatto lei non è stata eliminata, ma ha scelto di lasciare la casa per tornare dal figlio, Nathan Falco.

Sicuramente è stata una delle protagoniste indiscusse di quest’edizione del GFVip e in tanti si domandano se Signorini abbia in mente un colpo di scena. Magari un rientro inaspettato nel 2021. Difficile, poiché le regole del gioco sono chiare. Ma chissà che per la Gregoraci non si scelga di fare un’eccezione.

La storia di Elisabetta Gregoraci