Elisabetta Gregoraci pazza di gelosia: Pierpaolo e Giulia si danno da fare al GFVip Spettacolo 18 Dicembre 2020

Al Grande Fratello Vip non finiscono i colpi di scena. Dopo l’uscita dalla casa di Elisabetta Gregoraci, decolla la coppia composta da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due sono molto affiatati e a quanto pare la showgirl calabrese, che proprio nel programma aveva avuto un flirt con l’ex velino, sta impazzendo di gelosia.

I telespettatori non hanno potuto non notare comportamenti maliziosi tra Pierpaolo e la Salemi. Non a caso nella notte l’hashtag #Prelemi, che indica la “ship” tra i due concorrenti, diventa uno dei trending topic italiani. Su Twitter spopolano i video e le foto in cui Giulia e Pierpaolo, ormai in maniera scoperta, si abbracciano, si accarezzano, scherzano.

Il contatto fisico è più che evidente. Battutine reciproche diventano un pretesto per toccarsi, per sfiorarsi, per stringersi.