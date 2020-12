0 Facebook Bimba di 7 anni morta al Santobono, la famiglia dona gli organi: salvati due bimbi Cronaca 23 Dicembre 2020 14:07 Di redazione 2'

A pochi giorni dal Natale, il bel gesto dei genitori della bimba di 7 anni morta ieri al Santobono di Napoli, dona una nuova vita a due bambini.

I genitori di Melissa, hanno avuto la forza di trasformare il proprio dolore in opportunità per altre vite e hanno scelto di donare gli organi della loro bambina. Un gesto d’amore che ha permesso ad altri due bambini di ricevere il più bel regalo di Natale: una nuova vita.

Bimba di 7 anni morta al Santobono, la famiglia dona gli organi: salvati due bimbi

Il cuore e i reni della piccola Melissa sono infatti andati a due bimbi che da tempo aspettavano un trapianto. A dare la bella notizia è stato proprio l’ospedale pediatrico napoletano che ricostruisce la storia.

“E’ stata attivata – si legge in una nota – la procedura di osservazione di morte cerebrale, sotto la guida dalla dottoressa Susanna Silvestri, coordinatrice aziendale per i prelievi d’organo dell’ospedale Santobono-Pausilipon, al termine della quale i genitori della piccola, dimostrando una sensibilità e generosità senza eguali, dato il momento di straziante dolore, hanno accettato di procedere alla donazione degli organi della propria figlia. Dopo le previste ricerche su scala nazionale, si è proceduto all’espianto del cuore e dei due reni, che sono stati trasportati in due sedi fuori regione”.

La nota dell’azienda ospedaliera si conclude con un ringraziamento ai due genitori e al lavoro svolto da rianimatori, medici e personale sanitario per il buon esito di un intervento delicato e complesso qual è l’espianto di organi finalizzato alla donazione.