Agguato a Forcella, quartiere del centro di Napoli, avvenuto ieri in tarda serata. Era passata da poco la mezzanotte quando Gianluca Tisci, 29 anni, si è recato presso l’ospedale dell’Annunziata con due ferite causata da colpi d’arma da fuoco.

Come riportato da Il Riformista, le pallottole lo hanno ferito ad una gamba e ad un ginocchio. Come raccontato dalla vittima, due uomini si sarebbero avvicinati mentre era sotto casa (in via Sant’Arcangelo a Baiano, strada che sbuca sul corso Umberto) ed hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco.

La versione del giovane, già noto alle forze dell’ordine ma estraneo a fatti di camorra, è al vaglio degli investigatori. Gli inquirenti stanno effettuando i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti e a individuare i responsabili.

La Polizia si è recata sul posto ma gli agenti ancora non hanno trovato riscontri che confermassero la versione fornita da Tisci. Quest’ultimo non è in pericolo ed è stato giudicato guaribile dai medici in 20 giorni.