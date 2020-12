0 Facebook Dramma al Santobono di Napoli, la piccola Melissa muore a 7 anni dopo un intervento Cronaca 22 Dicembre 2020 12:57 Di redazione 2'

Tragedia all’ospedale Santobono di Napoli, dove è morta una bambina di soli 7 anni. Si chiamava Melissa ed era stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico, ma purtroppo alcune complicazioni sopraggiunte dopo l’operazione non le hanno lasciato scampo.

Dolore a Candida per la scomparsa della piccola Melissa

La triste notizia è stata riportata da Ottopagine. La piccola era originaria di Candida, comune in provincia di Avellino. Il fine settimana scorso le condizioni di Melissa si sarebbero aggravate, così era stato necessario un nuovo ricovero presso la struttura pediatrica napoletana. Dopo essere stata operata d’urgenza, sono sorte alcune complicanze e il cuore della bambina, purtroppo, ha smesso di battere.

Dolore nella comunità di Candida per questa tragedia. Non appena si è appresa la notizia della morte di Melissa, in tanti hanno espresso il loro cordoglio per la sua scomparsa. Anche il sindaco, Fausto Picone, ha voluto scrivere qualche parola: “Un’altra immane tragedia, ha colpito la Comunità di Candida. La piccola Melissa, una bellissima e dolcissima bimba, è volata in cielo. Ora starà giocando tra gli Angeli. Che Dio ti abbia in gloria. Il Sindaco è l’Amministrazione Comunale, nell’esprimere la propria vicinanza ed il proprio cordoglio ai genitori, al fratellino, ed a tutti i famigliari, proclama per Mercoledi 23 dicembre, giorno in cui si svolgeranno le esequie, lutto cittadino”.