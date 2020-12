0 Facebook Lutto per Valerio Scanu, il padre è morto a 64 anni per Covid: ricoverato da un mese e mezzo Spettacolo 23 Dicembre 2020 14:27 Di redazione 1'

Natale amaro per Valerio Scanu che ha subito un terribile lutto, il padre, 64 anni, è deceduto a causa del Covid-19. Storico dipendente comunale de La Maddalena, era ricoverato presso l’ospedale Mater Olbia da un mese e mezzo.

La famiglia aveva sperato che le sue condizioni potessero migliorare, purtroppo non è andata così. La triste notizia è stata data dal quotidiano “La nuova Sardegna”. Nessuna comunicazione da parte di Valerio Scanu.

Per ora Valerio non ha fatto alcuna comunicazione. Qualche tempo fa, in una trasmissione televisiva, aveva raccontato il dramma del padre e piangendo aveva detto: “Sono 11 giorni che è intubato. Molte notizie erano frammentarie: loro sono in Sardegna, io a Roma. Adesso abbiamo tutte le informazioni, ma le sue situazioni migliorano e peggiorano da un momento all’altro”.