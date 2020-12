0 Facebook Parete e Frignano piangono Vincenza Faella, madre di 48 anni portata via da un brutto male Cronaca 22 Dicembre 2020 17:14 Di redazione 1'

Dolore nelle comunità di Frignano e Parete per la morte di Vincenza Faella. Madre di 48 anni, combatteva da tempo contro un brutto male. Nonostante la tenacia e la forza, non è riuscita a vincere questa dura battaglia.

Dolore per la morte di Enza Faella

Non appena la notizia della morte di Vincenza Faella si è diffusa, ha lasciato attonite le tante persone che conoscevano e stimavano la donna. In tanti la ricordano come una madre amorevole e una grande lavoratrice.

Commozione ai funerali che si sono tenuti questo martedì mattina presso la chiesa SS Maria dell’Arco a Frignano. La salma è poi stata trasferita a Parete, città di origine di Vincenza. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa della quarantottenne.