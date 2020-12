0 Facebook Bollettino Coronavirus in Campania, 791 nuovi casi nelle ultime 24 ore Cronaca 22 Dicembre 2020 17:13 Di redazione 1'

Sono 791 i nuovi casi di contagio registrati in Campania a fronte di 10.185 tamponi processati. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione Campania.Dei nuovi positivi, 713 sono asintomatici, 78 i sintomatici. Sono 3.039 i guariti e 25 le vittime di cui 8 decedute nelle ultime 48 ore e 17 in precedenza, ma registrati ieri.Sono 118 i posti occupati in terapia intensiva (656 i totali disponibili); 1529 i posti letti di degenza occupati (3160 i totali disponibili).

IL POST DI DE LUCA