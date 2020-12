0 Facebook Padre si uccide in videochiamata con la figlia di 6 anni: “E’ colpa di tua mamma” Cronaca 22 Dicembre 2020 13:13 Di redazione 1'

Un gesto scioccante, voluto proprio davanti alla figlia per punire la mamma. E’ quello che è accaduto a questo padre, che ha deciso di uccidersi in videochiamata con la propria bambina di 4 anni per dare una lezione alla donna che non poteva più avere.

Ha scritto un biglietto per la famiglia, rivolto per vendetta all’ex compagna che lo aveva lasciato ed era per lui colpevole della sua infelicità, poi ha telefonato ai figli e durante la videochiamata si è sparato alla tempia. L’altra sera, al telefono con la figlia di sei anni, l’uomo si è sparato con una pistola non denunciata. È morto così un 53enne residente in un Comune del Torinese.

La donna aveva denunciato l’ex compagno per maltrattamenti, come riporta la La Stampa, ed era stata accolta dalla scorsa estate in una struttura protetta. Per l’ex compagna e i tre figli, tutti minorenni, era scattato infatti il codice rosso, procedura che tutela le donne vittime di violenza.