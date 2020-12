0 Facebook Meteo Natale, crollo termico con temperature sotto di dieci gradi: i giorni più freddi Meteo 22 Dicembre 2020 13:25 Di redazione 1'

Un Natale all’insegna del Covid e del freddo quello che sta per arrivare. Un brusco calo delle temperature, di circa 10 gradi, metterà in ginocchio l’Italia, da Nord a Sud.

Il sito ilmeteo.it segnala l’arrivo di masse d’aria fredda direttamente dal Polo Nord, che porteranno un calo di 10° rispetto alla scorsa settimana. Fino alla Vigilia il termometro reggerà, ma dal 25 al Nord-Est e dal 26 in tutta Italia assisteremo alla prima vera sciabolata artica. Le temperature potranno scendere anche di 5/6 gradi sottto lo zero in città come Milano, Torino e Bologna.

Al Sud le colonnine di mercurio raramente supereranno i 12/13 gradi. Sono previsti rovesci soprattutto nelle date del 25 e del 26: il peggioramento coinvolgerà soprattutto il Nord e la fascia tirrenica centro-meridionale, con piogge diffuse, qualche temporale e anche qualche debole nevicata sui rilievi alpini.