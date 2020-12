0 Facebook Il Napoli vince il ricorso, il commento della Juventus sulla decisione News 22 Dicembre 2020 18:20 Di redazione 1'

La decisione del Collegio di Garanzia del Coni di annullare, senza rinvio, le sentenze che infliggevano lo 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione al Napoli per non essersi presentato a Torino, lascia “indifferente” la Juventus.

Il commento della Juventus

Lo si apprende in ambienti vicini al club bianconero in cui si fa notare che la vicenda e’ sempre stata “estranea” al club che – si osserva negli stessi ambienti – si presento’ al campo all’ora e nella data prevista dal calendario della Serie A.

La decisione

Il Collegio di garanzia del Coni ha accolto il ricorso del NAPOLI contro la Figc e le sentenze che infliggevano lo 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione agli Azzurri per non essersi presentati a Torino per la gara di campionato contro la Juventus, non disputata lo scorso 4 ottobre. Annullata senza rinvio, dunque, la decisione della Corte Sportiva d’Appello della Figc, e cancellati sia il risultato a tavolino che il punto di penalizzazione. La gara verra’ rigiocata.