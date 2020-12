0 Facebook Variante inglese del coronavirus, il governo prepara nuova stretta Cronaca 21 Dicembre 2020 13:43 Di redazione 2'

Cresce la paura per la nuova Variante inglese del Coronavirus. In Italia già sono stati accertati tre casi positivi al nuovo tipo di Covid e un altro caso sarebbe emerso ma è ancora in fase di accertamento. I primi casi riguardano un uomo e una donna, risultati positivi alla variante in seguito al rientro dell’uomo da Londra.

Un altro caso sarebbe emerso ieri sera, infatti, il ministero della Salute ha fatto sapere che il virus mutato è stato individuato dall’ospedale militare del Celio, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, durante il controllo di una persona sbarcata nei giorni scorsi a Fiumicino da un volo proveniente dal Regno Unito.

Ma ora emerge anche questo nuovo caso, riscontrato a Bari. Arrivera’ in mattinata nella sede distaccata di Putignano dell’Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata il tampone effettuato a una 25enne rientrata giovedì scorso da Londra a Bari con la febbre e risultata positiva al Coronavirus.

L’Istituto dovrà verificare se si tratta della Variante inglese del virus. “Il tampone arrivera’ in mattinata – spiega all’ANSA Antonio Parisi, dirigente del laboratorio di biologia molecolare della sede di Putignano dell’Istituto Zooprofilattico – lo metteremo in lavorazione innanzitutto per confermare la diagnosi molecolare e poi per accertare una eventuale presenza della nuova Variante britannica del Coronavirus”. “Ad oggi – conclude – sono gia’ stati sequenziati 190 genomi e nessuno presentava caratteristiche di questa Variante inglese”.

Nuova stretta del Governo

Intanto da ieri sera il governo è al lavoro per tentare di contenere il diffondersi di questa nuova variante del virus e potrebbe seguire le orme dell’Inghilterra e decidere d’inasprire ulteriormente le misure di contenimento. C’è grande preoccupazione per la nuova variazione, che secondo le autorità inglesi si diffonderebbe a una velocità superiore del 70% rispetto a quello originale.