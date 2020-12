0 Facebook Gaffe di Mara Venier con Stefano De Martino: “Figlio di buona donna” Spettacolo 21 Dicembre 2020 16:45 Di redazione 1'

Siparietto a Domenica In con Stefano De Martino e Biagio Izzo. Il ballerino napoletano, pupillo di Mara Venier, è intervenuto assieme al simpatico comico nella trasmissione televisiva di Rai 1.

Stefano De Martino a Domenica In con Biagio Izzo

La coppia ha voluto leggere una speciale lettera a Babbo Natale. “Non so dove andiamo a parare”, ha esclamato la Venier, sapendo che ci sarebbe stato da ridere. La missiva è stata un gioco di parole e battute anche un po’ maliziose. Ma super Mara non si è lasciata intimorire e ridendo, rivolgendosi a Stefano, per le parole che aveva utilzzato parlando di Biagio, ha detto: “Sei proprio un figlio di buona donna“.

Come sempre la Venier e De Martino hanno dimostrato di avere una grande complicità in diretta, complicità che spinge i fan del ballerino a credere che presto potremmo vederlo al fianco della famosa conduttrice in qualche nuovo format. Per ora la coppia si è divertita, così come il pubblico, regalando un momento di spensieratezza e risate.