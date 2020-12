0 Facebook Stefano De Martino è a Napoli e la presunta nuova fiamma torna dal suo ex News 10 Dicembre 2020 17:20 Di redazione 2'

La nuova fiamma di Stefano De Martino sarebbe tornata tra le braccia del suo ex fidanzato. All’incirca un mese fa erano comparse le prime foto del ballerino napoletano con Mariacarla Boscono, modella più grande di lui di 10 anni. I due erano stati paparazzati in diverse situazioni assieme e dalle immagini sembrava che tra i due ci fosse un certo feeling.

La fiamma di De Martino in compagnia del suo ex fidanzato

Non era mai arrivata da parte dei diretti interessati alcuna conferma. Poi il settimanale Oggi ha pubblicato alcune foto di Mariacarla in compagnia del suo ex Guido, titolare di un noto night club a Ibiza. Dalle foto pare esserci una grande complicità, che ha portato a credere a un riavvicinamento.

E Stefano De Martino? Da tempo il ballerino e la modella non sono più stati fotografati assieme. Segno che la loro potrebbe essere stata solo una breve relazione, nulla di serio. Intanto l’ex di Belen Rodriguez è a Napoli per le riprese di Stasera tutto è possibile. Chissà che avrà pensato quando ha visto le immagini della sua “amica” in compagnia dell’ex.