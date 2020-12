0 Facebook Maradona tentò di suicidarsi, il medico storico spiega il motivo: “Le cure non funzionavano” Cronaca 21 Dicembre 2020 16:34 Di redazione 2'

E’ passato all’incirca un mese dalla morte di Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro è deceduto in seguito a un attacco cardio-respiratorio lo scorso 25 novembre, in un appartamento in Argentina. Le polemiche sulla morte e sugli ultimi giorni di vita però non si fermano.

Alfredo Cahe, storico medico personale dell’argentino, ha spiegato nel corso delle trasmissioni”Intratables” e “Confrontados” le ragioni dei disturbi del linguaggio del Diez, ma ha soprattutto criticato le cure adottate e raccontato di un tentato suicidio a Cuba. Maradona si sarebbe lanciato con la propria auto contro un autobus.

Secondo Cahe, che lo avuto in cura per oltre 30 anni: “Diego era stanco di vivere e si è lasciato andare”. “Maradona aveva una lesione cerebrale, ma non l’Alzheimer come si diceva. E il farmaco psicofarmacologico che stava assumendo non era adeguato. Diego aveva bisogno di pace e tranquillità e non riusciva a raggiungerle attraverso i farmaci”. Cahe voleva far tornare Maradona a Cuba, dopo l’operazione subita il 4 novembre; suggerì a Leopoldo Luque di riportarlo all’Avana.

Poi il racconto del tragico episodio successo proprio a Cuba: “Lì gli autobus pubblici sono chiamati guagua. In un’occasione Diego ne puntò uno con la sua auto cercando di uccidersi. A noi disse: “Non l’ho visto, me lo sono trovato di fronte”. Ma è stato salvato per miracolo”. Ma Chae si è spinto ancora oltre: “Per me la sua morte è stata un suicidio: Diego era stanco di vivere e si è lasciato andare, non ce la faceva più. E ha avuto intorno persone che non si sono prese cura di lui come avrebbero dovuto. L’ultima volta che l’ho visto Diego era completamente sedato e non mi è stato permesso di parlare con nessuno”.