0 Facebook Nancy Coppola distrutta, il commovente messaggio per il Dottor Ansaldi: “Sto male” Il messaggio di Nancy Coppola per Stefano Ansaldi. Le emozionanti parole della cantante napoletana dedicate al medico ucciso a Milano Cronaca 20 Dicembre 2020 15:35 Di redazione 4'

“Come si può morire così? Un grande uomo, un grande professionista, il migliore. L’unico che mi ha saputa curare quando dopo l’isola non riuscivo a restare incinta. Quando poi è nata Giulia l’ho abbracciato piangendo perché grazie a lui avevo avuto la mia bimba.

Il messaggio di Nancy Coppola per Stefano Ansaldi

Un uomo che ha fatto tanto per tante mamme e penso che come me tante di voi lo state piangendo. Io non ci posso pensare…sto’ male. Non vi dimenticherò più dottore…avete fatto tanto per me…mi chiamavate Nancyna. Spero che vi sarà fatta giustizia…Siete e resterete il miglior ginecologo in assoluto“.