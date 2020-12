0 Facebook Chi è Stefano Ansaldi, il ginecologo campano ucciso a Milano per una rapina Chi è Stefano Ansaldi. Il medico nato a Benevento ma residente a Napoli si trovava nel capoluogo lombardo. È stato brutalmente accoltellato Cronaca 20 Dicembre 2020 01:21 Di redazione 2'

Erano circa le 18, quando Stefano Ansaldi stava passeggiando all’angolo fra via Scarlatti e via Mauro Macchi. Siamo a Milano, e il ginecologo 65enne nato a Benevento – ma residente a Napoli – camminava sotto un’impalcatura di un palazzo coperta da teli di plastica.

Il Dottor Stefano Ansaldi non avrebbe mai immaginato che la sua serata avrebbe avuto un così tragico epilogo. La dinamica dei fatti deve ancora essere chiarita. L’unica certezza e che il medico sannita è stato aggredito e ucciso in modo brutale.

Chi è Stefano Ansaldi

Una violenta ferita da taglio con conseguente emorragia ha causato la morte del Dottor Ansaldi. Quest’ultimo si trovava per motivi privati a Milano. Gli inquirenti hanno per ora ipotizzato il movente della rapina.

Stefano Ansaldi era un professionista molto conosciuto, a livello locale e nazionale. Sono stati tantissimi i messaggi d’affetto pubblicati per lui sui social network.

Era un medico campano, un ginecologo, l’uomo ucciso nel tardo pomeriggio di oggi a Milano durante quella che i carabinieri pensano sia una rapina finita male: Stefano Ansaldi, nato a Benevento e residente a Napoli dove esercitava la professione, probabilmente era occasionalmente nel capoluogo lombardo.

Come è morto il Dottor Stefano Ansaldi

È stato ucciso in modo brutale. L’assassino ha usato una violenza spregiudicata nel colpire la sua vittima. La dinamica è ancora in via di accertamento. Pare che il Dottor Stefano Ansaldi sia stato sgozzato con un coltello.

Dopo il colpo rivelatosi mortale, l’assassino è fuggito via. Prima di scappare ha lasciato il coltello sul posto. La vittima è rimasta sola, riversa a terra in una pozza di sangue. L’allarme è stato dato da alcuni passanti.

Immediatamente è arrivata sul posto un’ambulanza con i soccorsi. Purtroppo i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per salvare il Dottor Ansaldi, ormai deceduto. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Gli investigatori hanno avviato un’indagine ed effettuato tutti i rilievi e accertamenti del caso.