Napoli in lacrime, addio a Don Giuseppe Provitera: "Era davvero un uomo di Dio" Per trent'anni ha guidato la Parrocchia di Santa Maria della Natività a Secondigliano: "Un pilastro della comunità" 20 Dicembre 2020

La triste notizia ha sconvolto l’intera comunità di Secondigliano. Il quartiere ha dato il suo addio a Don Giuseppe Provitera, storico prete della Parrocchia di Santa Maria della Natività di Traversa Maglione, all’interno del Rione Kennedy.

È morto Don Giuseppe Provitera

Il Parroco aveva 75 anni e da circa trenta guidava la Parrocchia e i suoi fedeli. Don Giuseppe è stato ricordato come un uomo buono e speciale, sempre dalla parte dei più deboli. A stroncarne la vita, come riportato da Fanpage, è stato un malore.

Don Giuseppe nonostante l’intervento dei soccorsi non è sopravvissuto. Il decesso è avvenuto questa mattina. “Fratelli e sorelle il nostro caro Padre Don Giuseppe Provitera è salito alla casa del Padre. Vi comunichiamo gli orari per un ultimo saluto: oggi alle ore 16:30 camera ardente in Parrocchia fino alle ore 20:00; domani ore 08:00 continua la camera ardente. Ore 15:00 i funerali“, questo il post pubblicato sulla pagina Facebook della Parrocchia.